An dieser Tiktok-Challenge scheitern die Männer kläglich

Viele versuchen sich auf Tiktok an der «Center of Gravity»-Challenge und fliegen kläglich auf die Nase. Was steckt hinter der Challenge?

Unter dem Hashtag #centerofgravity findet man immer mehr Videos von Pärchen, welche die Challenge ausprobieren. Dabei können die Männer meist ihr Gleichgewicht nicht kontrollieren und fallen zum Vergnügen der Zuschauer auf ihr Gesicht. Für die Frauen hingegen sollte die Challenge kein Problem sein. Und so funktioniert sie: Man kniet sich hin und geht auf alle Viere (mit den Ellbogen). Dann versucht man, die Hände hinter den Rücken zu werfen und sie zu verschränken. Dass die Männer ihre Probleme mit der Challenge haben, hängt angeblich mit dem Schwerpunkt des Körpers zusammen. Dieser soll bei Männer höher liegen als bei Frauen, weswegen es für sie meist schwieriger ist, das Gleichgewicht zu halten. Hast du die Challenge ausprobiert? Schicke uns hier ein Video davon! @lovesoreal FOLLOW THE INSTA📸#centerofgravitychallenge #gravitychallenge #boysvsgirls #centerofgravity #coupleschallenge ♬ Scream & Shout - will.i.am