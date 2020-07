Biker stehen Schlange – «Es könnte ein Rekordsommer werden»

Velo reiht sich an Velo auf der Lenzerheide. Der 2014 eröffnete Bikepark ist gut besucht. Bis zu 20 Minuten müssen die Zweiradpiloten warten, um eine Gondel auf das Rothorn zu erwischen. «Es ist schon nicht so nice, dass man so lange warten muss», sagt der 14-jährige Noah aus dem bernischen Mörigen. Für die Bike-Strecken auf der Lenzerheide nehme er dies aber gerne in Kauf.

«Man braucht Erholung für den Kopf»

Noah ist an diesem Tag nur einer von vielen, mit dem selben Gedanken. Auch Curdin Malär, selbst Bike-Guide auf der Lenzerheide, wartet auf die nächste Gondel: «Bei schönem Wetter – besonders vor dem Mittag – steht man so an. Wenn man im Bikepark ist, braucht man aber auch ab und zu ein bisschen Erholung für den Kopf. Deshalb ist das Anstehen gar nicht so schlecht.» Und auch für Malärs Bike-Schule läuft es nicht schlecht. An schönen Tagen seien die Plätze in der letzten Zeit immer ausgebucht.