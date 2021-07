In China wurde am Dienstag der Prototyp einer neuen Magnetschwebebahn vorgestellt. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 600 Kilometern pro Stunde ist das der schnellste Zug der Welt. Zum Einsatz kommen könnte die neue Bahn in zirka fünf bis zehn Jahren.

