Mitten in der Rush Hour wurde ein Stadtbus in Pittsburgh vom Erdboden verschluckt. Er hielt an einem Rotlicht, sackte plötzlich in ein Erdloch ab und blieb stecken.

Der Bus war am Montagmorgen in der US-Stadt Pittsburgh unterwegs. Bei einem Lichtsignal gab der Boden plötzlich nach und der hintere Teil des Busses blieb in einem Loch stecken. Im Bus befanden sich nur zwei Personen, der Busfahrer und eine Passagierin. Letztere wurde leicht verletzt. Der Stadtbus musste mit Kränen geborgen werden. (red.)