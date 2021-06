Am Sonntag stand für die Schweizer Nati in Rom das erste Training an. Mit dabei auch Ersatztorhüter Yvon Mvogo. Er verriet, wie es nach dem Unentschieden gegen Wales um die Stimmung in der Schweizer Nationalmannschaft steht, ob er für die Papi-Vetretung von Yann Sommer bereit ist und wie die Nati den Zusammenbruch des dänischen Fussballspielers Eriksen verarbeitet.