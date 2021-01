Der kanadische Tiktoker hat seit Jahren einen Schlüssel unter seiner Fussmatte liegen. In einem Tiktok-Video erklärt er, wieso er das macht. «In meiner Gegend wird tatsächlich viel eingebrochen», sagt Alex Bilton. Und immer wieder fehle der Schlüssel unter seiner Fussmatte. «Ich möchte, dass der Einbrecher oder die Einbrecherin zur Besinnung kommt, wenn er oder sie merkt, dass der Schlüssel nicht passt», sagt der Kanadier. Er oder sie soll denken: Was mache ich mit meinem Leben? «Vielleicht verändert das etwas.»

Doch der Schlüssel ist keine Attrappe: Der Schlüssel öffnet ein Schliessfach in einer Bank in Vancouver. «Sollte also ein Einbrecher dieses Video sehen: Drin liegen Geld, ein Selbsthilfebuch und den Versuch, ein neues Leben zu beginnen. Viel Glück.»