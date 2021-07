Am Sonntagabend ist ein Konzert der Sängerin Nena frühzeitig beendet worden. Grund für den Abbruch seien Verstösse gegen das Corona-Schutzkonzept gewesen. So wurden offenbar die Abstandsregelungen nicht eingehalten und keine Masken getragen. Die Sängerin äusserte zudem während dem Konzert scharfe Kritik an der Corona-Politik.

