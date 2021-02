Im Selbstversuch: Virales Pasta-Rezept führt zu ausverkauftem Feta

Rezept «Baked Feta Pasta»

Zutaten für vier Portionen:

1 Block Feta-Käse

300 - 400 Gramm Kirschtomaten

4 Knoblauchzehen

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Italienisches Gewürz

nach belieben: etwas Chili

etwa 400 Gramm Pasta

Zubereitung:

Den Feta-Käse, die Tomaten (ganz) und die geschälten Knoblauchzehen (ganz) in eine Auflaufform geben. Die Zutaten mit Öl begiessen und mit Salz, Pfeffer und italienischen Gewürzen würzen. Nach belieben kann auch etwas Chili dazugegeben werden. Auch andere Zutaten wie Pilze, Basilikum etc. sind erlaubt. Die Zutaten anschliessend bei 220 Grad Ober- und Unterhitze etwa 20 bis 25 Minuten backen. Währenddessen die Pasta kochen. Danach die Auflaufform aus dem Ofen nehmen und die Zutaten in der Form gut vermischen. Anschliessend die Pasta zur Feta-Tomaten-Sauce hinzugeben und nochmals gut mischen. Fertig!