Sigita B. ist bestürzt: Ihr Sohn Matiss B. wurde am Ostermontag an der Tramhaltestelle Lindenplatz in Zürich-Altstetten von Jugendlichen attackiert und verprügelt. Besonders tragisch: Ihr autistischer Sohn trainierte jahrelang, um beispielsweise alleine Zug zu fahren. Jetzt getraut er sich alleine nicht mehr raus.