Beach-Volleyball, Radrennen und Schwimm-Wettkämpfe: Für die Olympischen Sommerspiele braucht es grüne Wiesen, Asphalt und Wasserbecken. Im norwegischen Dorf Salla gibt es vor allem zugefrorene Seen, vereiste Strassen und schneebeckte Wiesen. Zwischen Oktober und April ist es meist unter null Grad kalt. Und hier sollen in elf Jahren die Olympischen Sommerspiele stattfinden?

Schnee wird bald zu Sand

Ja, heisst es im Bewerbungsvideo des finnischen Dorfes. Dank Klimawandel und Kohlendioxid. «In elf Jahren wird dieser Schnee hier Sand sein», heisst es im Video. Und: «Die Wärme wird kommen. Bald haben wir keine verschneiten Berge mehr, dafür Downhillstrecken.»

Natürlich wollen die Bewohnerinnen und Bewohner aus Salla keine Olympischen Sommerspiele in ihrem knapp 4000-Seelen-Dorf. Das Video ist eine geniale Werbeaktion: Für Salla, und für den Schutz unseres Planeten. Sallas Bürgermeister Erkki Parkkinen sorgt sich um die Identität des Dorfes. «Wenn wir uns einfach zurücklehnen und nichts tun und die globale Erwärmung zulassen, werden wir unsere Identität verlieren», wird er von Euronews zitiert. Die Sommer in Lappland werden jetzt schon immer wärmer, die Winter immer kürzer, das bestätigen sowohl die Bevölkerung als auch die Wissenschaft. Und Salla soll so bleiben, wie es ist: mit kalten Wintern und schneebedeckten Bergen.

(red.)