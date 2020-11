In weissen Schutzanzügen und mit Masken haben sich am Samstag um 11 Uhr rund 100 Teilnehmende zu einem Protestmarsch getroffen. Die Corona-Demonstration wurde von der St.Galler Stadtpolizei im Voraus bewilligt. Trotzdem ist es bei einer Besammlung gegen Ende des Protest-Umzugs am Gallusplatz zu Auseinandersetzungen gekommen.