Lastwagen bleibt in SBB-Unterführung stecken – Chauffeur verletzt

Am Mittwochvormittag hat ein Muldenkipper die Decke einer SBB-Unterführung in Sissach gestreift. Grund dafür: Der Aufzugshaken am Fahrzeug war nicht eingefahren. Der Lastwagen blieb danach in der Unterführung hängen und der Chauffeur wurde in der Führerkabine eingeklemmt. Der 55-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher