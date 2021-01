Das bringt die Kinderaugen zum Leuchten. In Nürensdorf befindet sich im Garten von Marco Visetti die wohl einzige Bobbahn im ganzen Züribiet. Stundenlang und manchmal bis in die Nacht hinein hatte Visetti an dem Eiskanal gearbeitet. Ein guter Bauernfreund brachte ihm mit dem Frontlader gar nochmals 20 Kubikmeter Schnee. Die Freude der Kinder würde ihm so viel geben, dass der Aufwand nicht ins Gewicht falle. «Wenn ich Kinderaugen leuchten sehe, das ist einfach immer etwas Schönes», sagt Marco Visetti zu «Tele Züri».

(red.)