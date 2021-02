Perlen aus den Genfer See locken Touristen an

Jean-Loïc Selo stellt Perlen aus dem Perlmutt von Fischschuppen her. Er hat eine Handwerkskunst aus dem letzten Jahrhundert wiederbelebt. Zwischen 1920 und 1970 haben die Perlen aus dem Genfersee viele Touristen nach Saint-Gingolph VS gelockt. Dies ist auch das Ziel von Selo. Aus den Fischschuppen stellt Jean-Loïc Selo und sein Team eine Flüssigkeit her, die er patentiert hat. In dieser Flüssigkeit werden Perlen aus Email zwischen 20 und 40 Mal gebadet, bis eine zwei Millimeter dicke Perlschicht entsteht. Daraus werden verschiedenartige Schmuckstücke hergestellt.