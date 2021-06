Im letzten Teil der Serie besuchen wir Aragon in seinem Zuhause. Auch hier arbeitet Remo Gysin an der Beziehung zu seinem Hund und an der Rollenverteilung. Es bleibt aber auch Zeit für Gemütlichkeit auf dem Sofa.

Die ersten Schritte von Aragon Gerade einmal ein paar Wochen alt, tapst Aragon noch etwas unsicher durchs Leben. Das dürfte sich bald ändern. Denn Aragon steht vor einer Karriere als Schutzhund bei der Kantonpolizei Zürich. Diese Serie begleitet die ersten Schritte des Rottweilerwelpen. (red.)