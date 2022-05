Während dem Driften in Virginia geht der Wagen von Collete Davis plötzlich in Flammen auf. Sie selbst konnte sich aus den Flammen befreien und ist unversehrt, obwohl sie an dem Tag keine angemessene Sicherheitskleidung trug. Die Ursache für den Brand ist aktuell noch unklar.

