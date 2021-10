Am Donnerstag wurde auf der Landiwiese in Zürich eine Schneeskulptur von Komiker Marco Rima enthüllt. Die Negativ-Auszeichnung des Arosa Humorfestivals wird an Persönlichkeiten vergeben, die im Laufe des Jahres für negative Schlagzeilen sorgten.

