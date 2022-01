In Kanada herrscht zurzeit klirrende Kälte. In einem Nationalpark in British Columbia hat ein Meteorologe ein seltenes Naturschauspiel beobachtet. Auf einem kleinen Bach bildete sich Frazil Eis und lässt den ganzen Bach augenscheinlich verschwinden.

