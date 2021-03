«Du bist gleich da, Junge», hört man jemanden auf dem nachfolgenden Sessel immer wieder rufen. Verzweifelt klammert sich der 12-jährige Liam an den Sessellift.

Zuvor war der junge Snowboarder vom Sitz gerutscht. Er konnte sich gerade noch so am Skihalter festhalten. Ganze zwei Minuten baumelt der Bub in der Luft und versucht alles, damit er auf keinen Fall geschätzt zehn Meter in die Tiefe fällt.

Am Schluss kommt aber glücklicherweise alles gut. An der Bergstation kann er sich auf die Piste retten und bleibt erschöpft liegen. Der Sessellift kommt zum Stillstand, der Bub wird gerettet.

