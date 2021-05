«Ich habe etwas Graues im Nest gesehen. Da dachte ich, dass das ein Küken sein könnte», sagt Marianne aus Goldach. Sie hat Videos des jungen Schwanen-Babys gemacht, das nur wenige Tage alt ist. Entdeckt hat sie es am Ufer des Bodensees in Goldach. «Meine Schwester hat noch fünf weitere Eier im Nest gesehen. Gut möglich, dass noch mehr schlüpfen», so Marianne. Sie sei oft am Bodenseeufer in der Nähe des Schwanen-Nests, sagt sie.

(rhy)