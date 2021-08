An der englischen Nordseeküste sind in den letzten Tagen mehrere Werke des mysteriösen britischen Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. In einem Instagram Video bekannte er sich zu seinen neusten Werken und zeigt sogar, wie einige der Kunstwerke entstanden sind.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Instagram