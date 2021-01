«Uns war einfach langweilig», sagt der Eichberger Peter Schiesser zu FM1Today. Am Wochenende habe jemand seiner Freunde ein Youtube-Video eines Schlauchboot-Karrussells in den Gruppen-Chat geschickt. «Dann habe ich gesagt: Genau das machen wir heute», so Scherrer. Auf dem Grundstück eines Freundes haben sie mit Seilwinden, Bagger und Schlauchboot das Karussell gebaut.

Was gefährlich aussieht, sei aber völlig harmlos: «Der Schnee ist so weich, da kann überhaupt nichts passieren», sagt Schiesser. Niemand sei verletzt worden, auch wenn es hin und wieder jemanden aus dem Schlauchboot geschleudert habe.

(rhy)