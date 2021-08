An einem Badestrand im spanischen Melicena haben Badegäste zwei Drogenhändler an der Flucht vor der Polizei gehindert. Als die Kriminellen ihr Schnellboot auf der Flucht vor der Küstenwache an den Strand steuerten, reagierten einige Strandbesucher blitzschnell. Ein Video hält die beherzte Fluchtverhinderung fest.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit