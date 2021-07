So schnell kann es gehen: Fluss führt innert zwei Minuten Hochwasser

Auch Belgien hat in diesem Sommer mit Unwettern und Hochwasser zu kämpfen: In der Stadt Dinont standen am Wochenende Häuser unter Wasser. Ein Video zeigt, wie riesige Wassermassen die Strasse herunterdonnern. Ein Auto, das gegen den Strom anzukämpfen versucht, scheitert und wird die Strasse heruntergespült.

Wie der Bürgermeister nach dem Unwetter zu den Medien sagt, sei alles sehr schnell gegangen: «Das Unwetter war sehr stark, hat aber nur eine halbe Stunde gedauert. Es gibt keine Erklärung für diese Gewalt und diese Wassermassen.»

