Der Tag der Welpen wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um auf die hohe jährliche Anzahl an schutzbedürftigen Welpen aufmerksam zu machen. Der positive Nebeneffekt: Die Welt ertrinkt für einen Tag in einer Flut an süssen Welpenvideos. Deshalb gibt es hier im Video eineinhalb Minuten «Puppy-Power» fürs Herz.

Quelle: FM1Today/Tim Allenspach