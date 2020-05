Ein Braunbär versuchte im norditalienischen Dorf Calliano in eine Wohnung im ersten Stock einzudringen. Das Video zeigt, wie der Bär über den Balkon flüchtet, nachdem er ein Küchenfenster eingeschlagen hatte. Seit dem strikten Corona-Lockdown in Italien trauen sich vermehrt Wildtiere in besiedelte Gebiete.