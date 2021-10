«At first I was afraid, I was petrified.» Mit diesen bekannten Zeilen aus Gloria Gaynors Disco-Hit eröffnet Jay Beech seinen Auftritt. Der Grund für seine Verängstigung: Erst kürzlich wurde dem Tiktoker gekündigt. Nun nutzt er aber die Plattform, um so bald wie möglich aus der Arbeitslosigkeit zu kommen.

Dafür textet er den Song kurzerhand um und singt somit seine Bewerbung voller Inbrunst und im Disco-Style heraus. «Ich stehe stark da und suche nach einem neuen Job. Ich bin zurück auf Linkedin. Bitte komm und spring in meinen Posteingang», singt Beech.

Das Video, welches auf Tiktok schon rund 700'000 Mal angeschaut wurde, scheint Wirkung zu zeigen. Gegenüber ladbible.com sagt Beech: «Ich habe mittlerweile so viele Anfragen erhalte, dass ich einige schon ablehnen musste. Ich bin jetzt an einem guten Punkt angekommen.»

(red.)