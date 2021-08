In der Nacht auf den 1. August wurde in einem SBB-Wagen Feuerwerk angezündet. Der Zug musste am Bahnhof Stein-Säckingen (AG) stehen bleiben. Die Passagiere waren gezwungen für die Weiterreise auf Busse auszuweichen. Genaue Angaben zum Schaden könne man noch keine machen. Die Ermittlungen laufen, so die Kantonspolizei Aargau.

