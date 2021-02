Schrecksekunde an der WM-Abfahrt der Männer in Cortina: Der Franzose Maxence Muzaton stürzt mit knapp 120 km/h aber kann sich dank unglaublicher Körperbeherrschung in der Luft retten. Mit einer 180-Grad-Drehung gelingt es ihm, rückwärts auf den Skiern zu landen.