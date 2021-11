In Südafrika ist die neue, möglicherweise deutlich ansteckendere Omikron-Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Trotz des verhängten Flugverbots landete am Samstagmorgen eine Swiss-Maschine aus Johannesburg in Zürich. Die Verunsicherung bei den Passagieren war gross.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher