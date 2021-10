Ein Schütze hat am Mittwoch an einer Schule in Arlington im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet. Es handle sich bei dem mutmasslichen Schützen um einen 18-jährigen Schüler. Insgesamt wurden bei dem Vorfall vier Menschen verletzt - zwei davon erlitten Schusswunden. Der Schiesserei sei ein Streit in der Schule vorausgegangen.

