Vom Handy abgelenkt: Frau fällt mit Baby in offenen Abwasserschacht

Videoaufnahmen einer Überwachungskamera in Indien zeigen den schockierenden Moment, in dem eine Frau zusammen mit ihrem Baby in einen offenen Abwasserschacht fallen. Die Mutter war vom Handy abgelenkt und übersah so das Loch in der Strasse. Glücklicherweise blieben die Frau sowie das fünf Monate alte Baby beim Unfall unverletzt.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher