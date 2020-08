Der FC Vaduz spielt in der kommenden Saison in der Super League. Die Liechtensteiner gewannen die Barrage gegen Thun – viele Fans haben sich das Rückspiel in Vaduz beim Public Viewing angesehen und feierten ausgiebig.

«Hopp Vaduz» – die Fussballeuphorie war beim Public Viewing in Vaduz im Rheinpark Stadion gut zu spüren. Rot-weiss gekleidete Fans von jung bis alt waren anwesend und feierten den FC Vaduz, der kommende Saison in der höchsten Schweizer Liga spielt. (bon)