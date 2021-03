Zwei Männer ins Eis eingebrochen: Rettung aus dem eiskalten Wasser

In der Rega-Einsatzzentrale entschied die Einsatzleiterin den Rettungshelikopter der Basis Mollis aufzubieten. Dieser befand sich gerade auf dem Rückflug vom Kantonsspital St.Gallen ins Glarnerland und konnte deshalb den Seealpsee am schnellsten erreichen.

Spektakuläre Rettungsaktion am Seealpsee: Am Sonntagabend ging bei der Rega-Einsatzzentrale der Alarm ein: Zwei Personen waren auf dem gefrorenen Seealpsee mehrere Meter voneinander entfernt eingebrochen und ins Wasser gefallen, schreibt der Mediendienst der Rega. Sie konnten zwar den Kopf und die Arme über Wasser halten, waren aber nicht fähig, sich selbständig aus dem eiskalten Wasser in Sicherheit zu bringen.

Innert kürzester Zeit war die Molliser Crew vor Ort und entschied sich aufgrund der Dringlichkeit der Situation dafür, die beiden Verunfallten so rasch wie möglich direkt an der Rettungswinde aus dem Wasser zu ziehen: Aus dem Helikopter wurde der Rega-Notarzt an der Rettungswinde hinunter ins Wasser gelassen, um die erste Person zu fassen und aus dem Wasser zu ziehen. Das gleiche Prozedere wiederholte die Crew mit der zweiten Person. So wurden sie nacheinander ans Seeufer gebracht, wo der Rega-Notarzt sie anschliessend medizinisch erstversorgte.

Ein zweiter Rettungshelikopter der Rega wurde aufgeboten, um die beiden unverletzten, aber unterkühlten Verunfallten ins nächste geeignete Spital zu transportieren.

(pd)