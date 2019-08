Viel Geduld im Morgenverkehr

Im Rosenbergtunnel auf der Stadtautobahn in Richtung St. Margrethen hat es am frühen Montagmorgen einen Auffahrunfall gegeben. Zwei Autos waren dabei involviert. Verletzt wurde niemand. Allerdings musste gemäss Polizei die rechte Fahrbahn gesperrt werden, deshalb kann sich die Fahrt verzögern. Die beschädigten Autos müssen von der Fahrbahn abgeschleppt werden.

Durch den Unfall gibt es eine Zeitverzögerung von über einer Stunde. Der Stau beginnt bereits in St.Gallen-Winkeln. In der Folge staut es auch durch die Stadt und in die Gegenrichtung.

