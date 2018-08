Viel Haut und viel Bum Bum

Rund eine Million Menschen sind heute in den Strassen Zürichs unterwegs. In glitzernden Gewändchen oder auffallenden Kostümen tanzen und feiern sie zu Technomusik, die von den Lovemobils dröhnt. Seit 14.00 Uhr ist die Techno-Party im Gange und die Lovemobils tuckern vom Zürcher Utoquai über das Bellevue zum Bürkiplatz. Dieses Jahr steht die Street Parade unter dem Motto «Culture of Tolerance».

Mit diesem Motto demonstriere die Street Parade für ein gewaltfreies Miteinander – egal welcher Rasse, Hautfarbe, Religion, sexueller Ausrichtung oder Interessengruppe die Leute angehören, teilten die Organisatoren im Vorfeld mit. Techno als tolerante Kultur sei zu einem wichtigen Bestandteil in der Gesellschaft gewachsen.

Der Umzug ums Zürcher Seebecken dauert bis circa 22 Uhr, auf den Bühnen wird bis Mitternacht Musik gespielt. Unter anderem gibt es einen Auftritt vom Berliner Paul Kalkbrenner.

Entlang der Parade lassen sich immer wieder kreative Ideen entdecken. Zum Beispiel ein Geschäft mit dem Geschäft der Besucher:

Auch die Weltspitze der Politik ist an der Street Parade vertreten:

Und so sieht das ganze aus der Perspektive eines Wagenmitfahrenden aus:

Weitere Eindrücke zur 27. Street Parade findet ihr oben in der Bildergalerie. Seid auch ihr an der Street Parade? Schickt uns eure Bilder an redaktion@fm1today.ch.

