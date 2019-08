600 Traktoren, Weinfest und viel Musik

Strandfestwochen Rorschach🏖️

Vom 31. Juli bis 11. August finden in Rorschach die Strandfestwochen statt. Nebst einer Hafenbar und der Hafenbühne gibt es viele weitere Attraktionen, eine ist zum Beispiel die Wake Board Show diesen Samstag. Ausserdem findet am Freitag und Samstag das CBB Festival statt, dort gibt es über 50 verschiedene Craft Biere und feine Burger. Der Eintritt ist gratis, weitere Infos gibt es hier.

Heizwerk Festival in Arbon🕺

Das Heizwerk Festival geht in die dritte Runde und das Programm verspricht viel. Nebst bekannten Künstlern wie Stahlberger oder Nativ kann man am Heizwerk auch viel Neues entdecken. Das Festival findet auf dem Gelände des ehemaligen Heizwerks der Firma Saurer statt. Weitere Informationen findest du hier.

Out in the green Garden🎶

Szenen-Grössen und Neuentdeckungen: Im Line-Up vom Out in the green Garden, einem Kulturfestival in Frauenfeld, stehen als Headliner Stars aus aller Welt auf der Bühne und rundherum treten regionale Musiker auf. Das Festival findet im Murg-Auen-Park und unter der Autobahnbrücke Militärstrasse statt. Unter anderem treten KT Gorique und das New York Ska Jazz Ensemble auf.

Traktoren-Treff in Niederwil🚜

Der Landwirtschftsbetrieb von Ernst Brunner verwandelt sich in eine Traktoren-Hochburg: Alle vier Jahre findet dort nämlich das Fendt-Treffen statt, es werden 600 Traktoren und 2000 Besucher erwartet. Das Treffen findet nur alle vier Jahre statt. Eröffnung ist am Samstagabend, mit einem Warm-up und der anschliessenden Dieselross-Party. Am Sonntag werden die Traktoren in verschiedenen Kategorien prämiert.

Sömmeri am Gleis in Wil🙌

Am Freitag läuft Musik aus den 80ern und 90ern und am Samstag ist Sölectronica Day Dance und das bei einer einzigartigen Kulisse. Das Sömmeri am Gleis findet dieses Jahr auf Firmengelände der S. Müller Holzbau statt.

Szene Openair Lustenau🎊

Auch «ennet» der Grenze findet dieses Wochenende ein Festival statt. Zu den Hauptacts gehören AnnenMayKantereit, Capital Bra und Foals, als Special Guests sind Otto Waalkes und die Friesen Jungs aufgelistet. Das Szene Openair in Lustenau findet bereits zum 30. Mal statt. Es gibt noch Tagestickets für Donnerstag und Freitag.

Weinfest Konstanz🍷

Das Weinfest in Konstanz läuft bereits seit Mittwoch und verspricht gute Weine und Bands wie die Froschenkapelle, Polka Cabana oder der Seaside Six Jürgen Waidele.