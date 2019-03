Viel Rauch, aber keine Verletzten: Auto brennt in Emmenbrücke komplett aus. © Luzerner Polizei

Ein brennendes Auto hat am Dienstagabend in Emmenbrücke 25 Feuerwehrleute beschäftigt. Das Feuer brach im Motorenraum aus und frass sich sodann in den Innenraum des Fahrzeugs. Verletzt wurde niemand.