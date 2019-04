Viel Spannung in der Abstiegszone

Trainer Ciriaco Sforza ist mit dem FC Wil noch nicht über dem Berg © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nach den Siegen in Schaffhausen und gegen Vaduz punktet Rapperswil-Jona in der Challenge League auch in Wil. Dank dem 1:1 bleiben die Rapperswiller einen Punkt vor Schlusslicht Chiasso.