Viel Stau wegen Rückreiseverkehr

Die Freude am Skisport macht sich im FM1-Land auf den Strassen bemerkbar. Bereits um 16.30 Uhr staut es an mehreren Orten. Auf der A13 ab Zizers in Richtung Sargans staut es über 40 Minuten. Auch vor den Skiregionen, wie zum Beispiel Klosters, stockt der Verkehr. Skifahrer, die in Wildhaus auf der Piste waren, müssen sich gedulden. Von Ebnat-Kappel in Richtung Wattwil staut es stark. Eine Wartezeit von 30 Minuten muss mit eingerechnet werden. In Richtung Zürich muss man ebenfalls geduldig sein. Bei Walenstadt staut es mindestens zwanzig Minuten.

Eine Übersicht des Verkehrs findest du auf der FM1-Verkehrsseite.