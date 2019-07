Viele Tote und grosse Schäden bei Unwettern in Südasien

Nepalesen waten mit ihrem Motorrad durch die überfluteten Strassen der Hauptstadt Kathmandu. © Keystone/AP/NIRANJAN SHRESTHA

Monsunregen und heftige Gewitter haben auch am Sonntag in Südasien für Chaos und Verwüstung gesorgt. Im Norden und Nordosten Indiens, in Nepal und in Bangladesch kamen Dutzende Menschen bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben.