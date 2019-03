Von den Turbulenzen betroffen war eine Maschine der Turkish Airlines mit 347 Menschen an Bord. (Symbolbild) © KEYSTONE/STR

Bei schweren Turbulenzen beim Anflug auf New York sind an Bord eines Passagierjets der Fluggesellschaft Turkish Airlines mindestens 25 Menschen verletzt worden. Die Maschine konnte später ohne Probleme landen.Während die Flughafenverwaltung am Airport John F.