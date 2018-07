Vielfalt auf Tinder ist eine Illusion

Am Dienstag ist Tag der virtuellen Liebe. Deshalb haben wir uns mit der beliebtesten Dating-App unserer Zeit auseinander gesetzt. Das Ergebnis war ernüchternd. Obwohl Tausende von jungen Schweizern die App installiert haben, ist die Vielfalt an verschiedenen Typen äusserst gering. Swipt man mal so zehn Minuten lang, stellt man unweigerlich fest, dass immer wieder die gleiche Art von Mann erscheint. Wir haben die sieben Typen, die am meisten vorkommen (und am meisten nerven) für euch in einem Countdown zusammengefasst.

7. Der Künstler

Man könnte meinen, die ganze Männerwelt spielt Gitarre. Ich glaube, die Jungs nutzen das einfach als Charmepunkt. Nur weil du ein Lied spielen kannst, bist du noch lange kein Musiker – aber das Rockstar-Image soll ja bei Frauen gut ankommen. Hiermit ist diese Annahme widerlegt.

6. Der Weltenbummler

Das sind die Typen, die nur Fotos von den Ferien auf ihrem Tinder-Profil haben. Die meisten sind wahrscheinlich schon sechs Jahre alt und der arme Koalabär auf deinem Arm lässt mich eher an deinem Feingefühl für Tierschutz zweifeln, als dass er mich beeindruckt.

5. Das Ein-Bild-Profil

Diese jungen Herren unterschätzen eindeutig das weibliche Misstrauen. Woher soll ich wissen, dass das wirklich du bist auf dem Foto? Nur ein Foto soll mich überzeugen, nach rechts zu swipen? Da will ich schon ein bisschen mehr über dich wissen/von dir sehen. Am Schlimmsten sind die Typen, die nicht mal ein Selfie im Profil haben, sondern irgendeine Landschaft oder so.

4. Der Mann von Welt

Protzen bis zum Geht-nicht-mehr… Schicke Anzüge, Zigarren, teure Autos. NEIN!

3. Bilder mit anderen Frauen

Würkli? Du möchtest hier eine Frau aufreissen und denkst, das klappt am besten, wenn du Bilder mit anderen Frauen hochlädst? Nein. Funktioniert NICHT.

2. Mirror-Selfies

Die bester Erfindung für unser Ego ist die Frontkamera. Dank des Selfie-Sticks hat man auch noch eine super Auswahl, aus welchem Winkel man das Foto schiessen möchten. Scheinbar gibt es aber immer noch Männer, die ein Selfie vor dem Spiegel bevorzugen. Für mich unverständlich. Mit deinem Smartphone vor dem Gesicht und dem Blick, als ob du innerlich schon tot wärst, punktest du bei den Frauen eher nicht.

1. Der Bodybuilder

Alle Mädels im FM1Today-Büro waren sich einig; die Bodybuilder nerven am meisten. Was interessanterweise dem Klischee widerspricht, dass Frauen auf total durchtrainierte Männer stehen. Übertriebene Selbstinszenierung nervt aber auch bei Männern.