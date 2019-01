Vier Autounfälle am Bahnübergang am WEF

Obwohl das Verkehrskonzept geändert wurde, stauten sich die Autos während des WEF in Davos immer wieder. Es ereigneten sich vier Unfälle zwischen Bahnschranken. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Das Verkehrsaufkommen am WEF war dieses Jahr «mit einem Spengler-Cup-Tag oder einem schönen Skitag am Wochenwende» vergleichbar. An Bahnübergängen haben sich gleich vier Autounfälle ereignet, wie WEF-Geschäftsleitungsmitglied Alois Zwinggi sagte.