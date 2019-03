Vier Frauen kentern mit Sportruderboot auf dem Zugersee

Die Seerettung birgt ein gekentertes Ruderboot auf dem Zugersee. © Zuger Strafverfolgungsbehörden

Auf dem Zugersee ist am Freitagvormittag ein Sportruderboot mit vier Frauen an Bord gekentert. Die Opfer konnten stark unterkühlt aber unverletzt aus dem See gerettet werden, vermisst wird niemand.