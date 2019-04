Im Unterwallis sind vier junge Männer in einem Auto verunfallt und verletzt worden. (Symbolbild) © KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Vier junge Männer aus dem Kanton Wallis sind am späten Donnerstagabend bei einem Autounfall in Isérables VS verletzt worden. Sie wurden mit Helikoptern und Krankenwagen ins Spital gebracht.