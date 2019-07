Bei einem Brand in einem Ferienlager in Russland sind mindestens vier Kinder ums Leben gekommen © Keystone/EPA EMERGENCIES MINISTRY/EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT

Bei einem Brand in einem Ferienlager in Russland sind mindestens vier Kinder ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Heizkörper das Feuer in dem Lager nahe der Stadt Chabarowsk im Fernen Osten verursacht haben.