Vier Tote bei Schiesserei in Kanada

Blumen vor der Polizeistation in Fredericton für die zwei getöteten Polizisten. © Keystone/AP/Andrew Vaughan

Bei einer Schiesserei im Osten Kanadas sind am Freitag vier Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Ein Verdächtiger sei mit schweren Verletzungen festgenommen worden, teilte die Polizei von Fredericton in der Provinz New Brunswick via Twitter mit.