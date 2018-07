Gallusstatue in der Bretagne eingeweiht

Am Sonntag wurde die Gallusstatue im Tal der Heiligen in der Bretagne eingeweiht: Der Heilige steht unter einem mächtigen Felsen und schaut dem Bären unerschrocken ins Auge. © Stiftsbibliothek St. Gallen

Gallus ist auch ein bretonischer Heiliger: Am Sonntag ist der Gründer des Klosters St.Gallen in die imposante Schar der Heiligen im Vallée des Saints eingezogen. Die vier Meter hohe Statue erinnert an das Wirken des Mönchs in der Bretagne.