Vier Palästinenser im Gazastreifen getötet

Ein Verwandter eines der getöteten Hamas-Aktivisten nach der Identifizierung des Opfers im Al Aksa-Spital im Gazastreifen. © KEYSTONE/AP/ADEL HANA

Vier Palästinenser sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza am Freitag bei Protesten an der Grenze zu Israel und bei Luftangriffen von der israelischen Armee getötet worden. Rund 50 Palästinenser seien verletzt worden.